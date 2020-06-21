ناشر يطالب بتبرعات لطباعة مذكرات الكاردينال بيل في السجن

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أطلق ناشر كاثوليكي اليوم الأحد نداء للحصول على تبرعات للمساعدة في طباعة مذكرات السجن المكونة من ألف صفحة للزعيم الكاثوليكي السابق الكاردينال جورج بيل.

وقال المحرر الأب جوزيف فيسيو في منشور عام على موقع الناشر عبر الإنترنت إن إجناتيوس برس تريد منح بيل "مقدمات مناسبة" للمذكرات للمساعدة في تعويض ديونه القانونية.

ويخطط الناشر لإصدار أول ثلاثة أو أربعة مجلدات من اليوميات في عام 2021.

وكتب فيسيو "لقد قرأت بالفعل النصف الأول من المذكرات وهي استثنائية. أعتقد أنها ستكون عملا كلاسيكيا روحيا".

وكتب بيل يومياته خلال الأشهر الـ 13 التي قضاها في سجن في ملبورن، قبل أن تبرئه المحكمة العليا الأسترالية من تهمة الاعتداء الجنسي على اثنين من الفتيان في أبريل.

وقال فيسيو إن بيل يتأمل في مذكراته حول كل شيء من محادثاته مع المحامين حول قضيته إلى السياسة والرياضة الأمريكية وجهوده الإصلاحية في الفاتيكان.

وقال فيسيو إن تبرئة بيل كانت انتصارًا للكنيسة.

ومنذ إطلاق سراحه من السجن، عاش بيل في دير في سيدني.