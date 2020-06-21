بروتوكول تعاون بين هيئتي سلامة الغذاء والدواء لتحديد ضوابط المكملات الغذائية

وقع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم، بروتوكول تعاون بين الهيئتين بهدف التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية.

وصرح رئيس هيئة الدواء المصرية بأن البروتكول يأتي في إطار دعم جهود الاستثمار وضمان استمرار توفير احتياجات الدولة من المكملات الغذائية وفتح افاق جديدة للتصدير من خلال تعاون الهيئة مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة لتحديد اختصاصات وعلاقات العمل بما يضمن التنسيق الكامل بينهم وتحقيق اقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن المصري.

وأضاف أن بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يهدف لتنظيم العلاقة بين الهيئتين فيما يتعلق بتيسير وتنظيم اليات وإجراءات العمل فيما بينهما بخصوص المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية، مع وضع الضوابط والمتطلبات الواجب على مصانع الأدوية الالتزام بها في حال تصنيع المكملات الغذائية على خطوط انتاج الادوية بما يضمن تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد والرقابة على المكملات الغذائية بالمؤسسات الصيدلية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار الهيئة في العمل نحو تطوير منظومة سلامة الغذاء، شامله الاغذية الخاصة والمكملات الغذائية بما يهدف إلى توفير الغذاء الآمن للمواطن المصري عبر سياسات ومعايير جودة متناسقة مع المعاير الدولية ورقابه فعالة ومتكاملة.

وقال إن توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الدواء المصرية يأتي في إطار التعاون مع المنظمات والجهات المعنية بصحة المواطنين، حيث اتفقا الجانبان على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المكملات الغذائية المسجلة لديهما من خلال لجنة تنسيقية لتنسيق آليات العمل بما يفعل قصر تسجيل المكملات الغذائية في الهيئة القومية لسلامه الغذاء، مع احترام فترة سريان التسجيلات السابقة التي تمت في هيئة الدواء حتي نهاية فتره تسجيلها، ويضمن عدم تشابه الأسماء بين المكملات الغذائية المصنعة بمصانع الأدوية وبين المستحضرات الصيدلية وتسهيل إجراءات انتاج المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي مع توفير الدعم الفني في إجراءات التحليل والرقابة عليها.