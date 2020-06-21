كندا تحقق في العثور على جثة 38 جروا على متن طائرة أوكرانية

فتحت السلطات الكندية، اليوم الأحد، تحقيقا بعد العثور جثة 38 جرو من أصل 500 كانوا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا.

وقالت الوكالة الكندية لفحص الأغذية في بيان، إن الجراء الباقين على قيد الحياة من فصيلة البولدوج الفرنسي، وهي سلالة شائعة في كندا كانوا يعانون من بعض الأعراض من ضمنها الجفاف والضعف والقيئ عند العثور عليهم على متن رحلة من أوكرانيا والتي هبطت في مطار تورونتو في 13 من الشهر الجاري.

وأضاف البيان: "ستحدد الوكالة الخطوات القادمة بعد استكمال التحقيق"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال أحد الأطباء المتخصصين في علاج الكلاب والذي كان يصطحب حيوانا آخر من منطقة الشحن في المطار وهي المنطقة التي عُثر على الجراء فيها أمس السبت، إنه كان "مشهدا مرعبا"، مضيفا: "إنه كابوس".

وقدمت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تعازيها "في الخسارة المآساوية للأرواح تلك الحيوانات في رحلتنا"، وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها تعمل مع السلطات المحلية لكشف ملابسات القضية.

وقال سكوت وايز من جامعة جيلف لهيئة الإذاعة الكندية إن تجارة الجراء مربحة في كندا، مضيفا أن معظم المشترين يعتقدون أن الحيوانات يتم تربيتها في كندا، ولكن الحقيقة هي أننا "ليس لدينا أي فكرة عن عدد الكلاب التي تأتي، وأين تذهب، ومن أين أتت".

وتابع "هناك بعض العناصر لجريمة محتملة".