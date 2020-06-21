 السفير حسام زكي: تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة لأسباب تقنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير حسام زكي: تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة لأسباب تقنية

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 10:22 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 10:22 م

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر غدا الأثنين إلى بعد غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.


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