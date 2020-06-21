السفير حسام زكي: تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة لأسباب تقنية

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أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر غدا الأثنين إلى بعد غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.