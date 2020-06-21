وزير الطيران: جائحة كورونا كبدتنا خسائر تقدر بـ 3 مليار جنيه

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن هامش الربح في صناعة الطيران بسيط لأنه قطاع مهم للغاية، ولكن دورة رأس المال سريعة للغاية وتعوض الهامش البسيط للربح، مؤكدا أن خسائر مصر من توقف قطاع الطيران عن العمل بسبب جائحة كورونا بلغ حتى الآن 3 مليار جنيه.

وأوضح «منار»، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن خسائر القطاع الخاص كبيرة للغاية وأكبر من خسائر القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت لتخفيف الأعباء عن أصحاب الشركات، عبر وقف تحصيل أي رسوم لتواجد الطائرات في حرم المطار، وتحصيل أموال أخرى عن خدمات مختلفة، كما قدم البنك المركزي تسهيلات مالية للشركات للحصول على قروض.

وأكد وزير الطيران تخفيض بعض الرواتب، ولم يبد أي أحد معارضة، ولتم اختيار الشرائح ذات الرواتب المرتفعة لتخفيض رواتبهم بنسب معينة، مشيرا إلى أهمية المعاشات وأصحاب الرواتب المتوسطة والدخول البسيطة من عمالة وغيرها، لكي يتحملوا جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى اتباع الإجراءات الاحترازية فور فتح الطيران بالكامل، وتعقيم كل الأماكن، والكشف عن الركاب، وتطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرات، وداخل المطارات.

كان وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، عقدا مؤتمرًا صحفيًا، الأحد الماضي، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة، ومن بينها السياحة التي ستبدأ أول يوليو المقبل، بفتح المحافظات الساحلية الثلاث مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.