أستراليا: ولاية فيكتوريا تمدد حالة الطوارئ لإبطاء انتشار كورونا

قررت ولاية فيكتوريا في أستراليا تمديد حالة الطوارئ حتى 20 يوليو بعد ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس حكومة الولاية أن تمديد حالة الطوارئ لفترة أربعة أسابيع "يسمح لحكومة فيكتوريا بمواصلة فرض قواعد التباعد الاجتماعي والعزل".

وسجلت فيكتوريا 19 حالة إصابة جديدة بكورونا من السبت إلى الأحد، وهو اليوم الخامس الذي يشهد زيادة أكثر من 10 حالات وأكثر من أي ولاية قضائية أسترالية، بعد أن سجلت الولاية أعلى مستوى لها في شهرين ،وهو 25 حالة، أمس السبت.

وأعلن رئيس وزراء فيكتوريا، دانييل أندروز أن عدد الزوار المسموح لهم بالدخول إلى المنازل سوف يتم تخفيضه إلى خمسة اعتبارا من غد الاثنين.