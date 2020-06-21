الشروق تنشر خريطة تحركات أتوبيسات نقابة المعلمين للجان الثانوية العامة بجميع المراكز

أكد الدكتور علي عبد السلام، نقيب المعلمين ببندر المنيا، ان النقابة حددت خطوط سير ومواعيد الاتوبيس المخصصة من النقابة للمعلمين المعتدلين لاعمال الملاحظة بالثانوية العامه لمختلف المراكز.

واصاف في تصريحات، ان مواعيد الاتوبيسات الخاصه بالنقابه لكل لجنه نقابيه من امام اللجنه النقابيه التابع لها المعلم والتي تنطلق بدا من اليوم الاحد، وبالنسبه للجنه بندر المنيا ولجنه مركز المنيا من امام مقر النقابه بشارع محمود فهمى النقراشى بجوار الهلال الاحمر الساعه 6 صباحا.

اما بالنسبه للجنه النقابيه لمعلمى ابو قرقاص فى تمام الساعه 6.45 من امام مقر اللجنه النقابيه لمعلمى ابو قرقاص شارع الجمهوريه بجوار صيدناوى

بالنسبه لمعلمى اللجنه النقابيه مغاغه الساعه 7 من مقر النقابه بشارع الجمهوريه امام صيدليه رمزى

بالنسبه لمعلمى العدوة الساعه 7.30 من مقر النقابه شارع مصطفى كامل امام فرع كازيون.

وبالنسبه لمعلمى بنى مزار الساعه 6.30 بمقر النقابه بجوار مستشفى ابو عوف، ومعلمى مطاى الساعه 6.30 من مقر النقابه على الطريق الزراعى

بالنسبه لمعلمى سمالوط الساعه 6.30 من امام مقر النقابه على الطريق الزراعى.