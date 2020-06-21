كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، السبب وراء عدم عمله في نادي الزمالك.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت» عندما سئل عن عمله في الزمالك: "هل عمل طارق السيد في الزمالك!؟ لم يعمل، ولم يأخذ فرصته، هل تحسبون العمل لمدة 3 أشهر فرصة؟".

وأضاف: عرض عليَ مرة سابقة عندما كان ميتشو مدربا وحدث ظرف خاص لي ولم أذهب للاجتماع واتخذ قرار بعدم وجودي في الجهاز".

وتابع: "عملت في قطاع الناشئين لمدة عامين ثم عملت في جهاز ميدو لمدة 3 شهور فقط، بعدها عملت مع طارق يحي مع المصري ومن ثم عملت مع هاني رمزي مع منتخب مصر المحليين، ثم الاتحاد السكندري، ثم الإدارة الفنية للمنيا".

وعن السبب وراء عدم عمله في الزمالك واصل: "لست محببًا في الداخل، من الواضح أنني لا أتكلم في توجه واحد لأني أقول على الصح صح والخطأ خطأ".

وأتم: "ليس هناك سوء تفاهم، الفكرة هي أنني لدي وجهة نظر وهي عدم الخوف من مواجهة المخطئ بخطئه، وهذا مع بعض الناس ليس مقبولًا، أنا لن أفعل غير الصح".