السودان يبحث الجهود المشتركة مع باكستان لمكافحة الجراد الصحراوي

أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني عيسى عثمان شريف، على متانة العلاقات مع باكستان في المجالات كافة، وخاصة الجانب الزراعي، معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية باكستان في هذا الشأن .

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، قال «شريف» خلال لقائه اليوم، بسفير جمهورية باكستان السيد سيرفراز سبرا، في مكتبه بالسودان، «يجب تكامل الجهود لمكافحة ومنع انتشار الجراد الصحراوي بوصفه مهدد للأمن الغذائي العالمي».

وقدم الوزير للسفير شرحا مفصلا لتجربة السودان الطويلة والمتميزة في مكافحة الجراد الصحراوي، داعيًا لتبادل المعلومات، ما يعزز من فرص تكامل الجهود في المكافحة المبكرة للجراد الصحراوي.

ومن جهته، أكد السفير رغبة بلاده في التعاون مع السودان وبحث إمكانية تقوية العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي، مركزًا على بحث الجهود المشتركة في مكافحة الجراد الصحراوي وسبل الاستفادة من التجربة السودانية في هذا المجال.