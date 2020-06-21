يرى محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، السبب وراء أزمة مباراة السوبر، والتي جمعت الفريقين في الإمارات، خلال فبراير الماضي وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

وقال الونش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «التحام طارق حامد وكهربا كان طبيعيًا، ولكن كهربا اعتدى على طارق حامد بعدها، وهنا بدأت الأزمة، تصرف طارق حامد بعد ذلك كان رد فعل».

وأضاف: «هناك بعض التصرفات لم تكن مقبولة من الطرفين، مثل تصرف إمام عاشور، هذا تصرف غير مقبول بالمرة، ذهبت لوليد سليمان بعد الواقعة وتحدثت معه، ومرتضى منصور عنف إمام عاشور على هذا الفعل».

وأتم: «يجب احترام اللاعب الكبير، وأن يعرف اللاعبين الصغار قيمة النجوك الكبيرة».