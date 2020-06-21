بن دغر يدعو لحوار يمني – يمني مباشر وعاجل لبحث مصير البلاد

دعا رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عبيد بن دغر إلى ضرورة إطلاق حوار يمني - يمني مباشر وعاجل، بين الأطراف اليمنية.

وقال بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في بيان عبر صفحته على (فيسبوك): "لم يعد هناك بد من حوار يمني - يمني مباشر وعاجل للبحث في مصير البلاد، لقد غدت الأمور أكثر وضوحاً الآن، وبدلاً من أن نكتب وثائق التقسيم في ظل الحرب بأيدينا، علينا جميعاً أن نحزم حقائبنا ونرحل نحو الأمم المتحدة لنبحث في سلامٍ دائمٍ وعادلٍ وشامل لليمن لكل اليمن، وبصيغ تعايش مقبولة من كل الأطراف".

وأضاف: "لقد أنهكت الحرب المواطن اليمني وسحقته، ولم تحقق هدفاً واحداً من أهدافها، ودمرت اليمن دولة ومجتمعاً وهوية وسلمت أجزاء منه لإيران، وأجزاء أخرى للتعصب، والحروب الضالة، وتوقفت الحياة، ولحق بنا الجوع والمرض وتأصل الجهل السياسي والمذهبي والمناطقي فينا، وضاعت السيادة، وأخذ منا الوباء مأخذه، حصد الأرواح وزرع الخوف والهلع في نفوسنا، وسنصحو غداً على خراب هائل، لا حدود لأثره".

وتابع: "أنهكت الحرب كل الأطراف، بما في ذاك التحالف العربي، الذي وقف مع الحق ومع الشرعية، وحاول استعادة الدولة، فاستنزفت إمكانياته المادية والمعنوية، ولم يسلم من التآمر".

وقال: "عجز المجتمع الدولي في أن يجد وسيلة لتطبيق قرارته، فحان الوقت لنجرب نحن اليمنيون الحوار المباشر وطريق السلام برعاية أممية ومساندة عربية، حوار لأحرار لديهم الاستعداد للتخلي عن كل شيء من أجل اليمن".

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أصدر بن دغر بيانه بعد يومين من سيطرة الانفصاليين على جزيرة سقطرى الاستراتيجية قبالة القرن الأفريقي. واعترفت منظمة اليونسكو بأهمية الجزيرة للتنوع البيولوجي على مستوى العالم.

وتعتبر اليمن ذات أهمية إستراتيجية لأنها تقع على ممر مائي يربط البحر الأحمر وخليج عدن الذي يمثل قناة لكثير من نفط العالم.