وزير التربية والتعليم يكرر تحذيره: «لن يدخل طالب إلى اللجنة بعد الساعة 9 صباحا»

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من الوجود متأخرًا داخل لجان الثانوية العامة التي ستفتح أبوابها بعد ساعات، قائلا: «بعد الساعة 9 لن يدخل طالب إلى اللجان».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، السبت، أن الثقافة المصرية تحبذ الوجود في اللجان متأخرًا؛ لتجنب التفتيش والتمكن من تسريب أدوات غش مثل الهواتف المحمولة.

وشدد على سلامة الإجراءات الاحترازية للكشف على الطلاب وتعقيمهم قبل الدخول إلى اللجان، مؤكدًا: «الطالب سيمر من البوابة، وسيخضع لكشف الحرارة، ثم سيتوجه إلى لجنته والإجراءات تتم بدقة متناهية».

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة، أن التوقيت بين دخول الطلاب للجنة وبدء الامتحان سيتم فيه قياس درجة حرارة الطلاب، إَضافة إلى منحهم الكمامات والقفازات والمطهر الجيل، إضافة إلى تفتيشهم قبل دخول لجنة الامتحان والصعود إلى الفصول بشكل آمن.