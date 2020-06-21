بوتين لا يستبعد ترشحه للرئاسة في حال تبني التعديلات الدستورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي في حال تبني التعديلات الدستورية خلال التصويت المقرر إجراؤه في بداية يوليو القادم.



وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، حسبما أوردت وكالة أنباء " تاس" الروسية: "لم أقرر أي شيء بعد، ولا أستبعد إمكانية الترشح إذا أصبحت هذه الفرصة متوفرة بموجب الدستور، وسنرى ما سيحدث".



ووجه بوتين نداء إلى جميع المسؤولين الحكوميين الروس، داعيا إياهم إلى أداء عملهم بدلا عن البحث عن خلفاء محتملين له في كرسي رئيس الدولة.



وأضاف:" سأقول بكل صراحة، وهذا ما أعرفه بناء على تجربتي، إن لم يتم تبني التعديلات الدستورية، فإن الكثيرين في مختلف مستويات الحكم سيبدأون بعد نحو عامين بدلا من أداء عملهم بشكل طبيعي ومتوازن، سيبدأون في البحث عن خلفاء محتملين لي".



يُذكر أنه من المقرر أن يجرى في روسيا في الأول من يوليو القادم تصويت شعبي على حزمة التعديلات، التي اقترح بوتين إدخالها في دستور البلاد في رسالته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد(الغرفة العليا للبرلمان) في يناير الماضي.ويتيح أحد هذه التعديلات لبوتين الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انقضاء فترته الرئاسية في عام 2024، ما يمهد الطريق لبقائه في الحكم في السنوات التالية .