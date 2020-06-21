مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سلامة الطلاب

أجرى اللواء هشام خطاب مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، جولة ميدانية تفقدية لمدارس لجان أداء طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، حيث تفقد الإجراءات بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات بنطاق حي العرب ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين بحي شرق، حيث يبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 5135 طالبًا وطالبة، موزعين على 17 لجنة رئيسية، و430 طالبًا وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية، ولا يزيد عدد الطلاب بحد أقصى عن 14 طالبًا في اللجنة الواحدة.

كما تم تركيب 21 بوابة تعقيم علي لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بواقع 17 بوابة علي لجان الثانوية العامة، و4 بوابات على لجان الثانوية الأزهرية.

فيما وضعت علامات إرشادية على الأرض لوقوف الطلاب من جانبي اتجاه باب الدخول لمدرسة اللجنة كإجراء احترازي وقائي للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم فرض كردون أمني من حواجز مرورية بمحيط نطاق مدارس لجان امتحان الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد.