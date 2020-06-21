«الطيران المدني» الكويتية: 92 ألف وافد غادروا الكويت خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لشركة الطيران المدني الكويتية منصور الهاشمي ، عن مغادرة نحو 92 ألف وافد ما بين مقيم ومخالف، خلال الأشهرالثلاثة الماضية من مطار الكويت الدولي، عبر ستمائة رحلة.

وأضاف الهاشمي – في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن شركة الطيران المدني الكويتية، تلقت طلبات من العديد من الدول والسفارات، التي ترغب في تشغيل رحلات لعودة رعاياها من الكويت إلى بلادهم، موضحا أنه فور تلقي الطلب، يتم منح الموافقة خلال أربع وعشرين ساعة لتشغيل الرحلة لشركات الطيران، سواء المحلية أو دولية.

وحول عودة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي والتشغيل التجاري، سواء المغادرة أو القدوم، قال الهاشمي،:"نحن ننتظر ساعة الصفر للبدء في تشغيل الرحلات، وفق الجدول الزمني والخطط التي تم وضعها من قبل اللجنة العليا، التي تضم عدة جهات حكومية" مشيرا إلى انتظار التعليمات الرسمية من قبل مجلس الوزراء الكويتي والسلطات الصحية.

وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد لتشغيل المطار، ولكن لدى الشركة ثلاث مراحل تم تحديدها وفق اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، والتي تضم عدة جهات ذات صلة، حيث وضعت تصوراً كاملاً لكل مرحلة، وفي انتظار اعتمادها للعمل بها وفق جدول زمني.

وفيما يتعلق بالسماح بعودة المقيمين، ممن لديهم اقامات سارية إلى الكويت، أشار إلى أنه لم تصدر تعليمات بالسماح باستقبال رحلات الوافدين والعودة الى الكويت حتى الآن ، لافتا إلى أن المواطنين وأقرباءهم من الدرجة الأولى، وعمالتهم المنزلية،هم المسموح لهم فقط بدخول الكويت ، بشرط وجود الكفيل برفقتهم.