محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان لجان الثانوية العامة بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الأحد، لجنة امتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ، ومقرها مدرسة الفيروز الرسمية للغات، في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور محمد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على حسن تأمين اللجان، ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ.

وأرسل المحافظ رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن المحافظة نفذت الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المحافظ أنه جرى اتخاذ كل إجراءات التعقيم والتطهير بجميع الجان، واستراحات المراقبين، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب، وتذليل جميع العقبات أمامهم بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز.

ووجه بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأن تكونوا على تواصل مستمر، للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

يشار إلى أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بجنوب سيناء يبلغ 785 طالبًا وطالبة موزعين على سبع لجان بمدن رأس سدر لجنة واحدة، وأبورديس لجنة واحدة، وطور سيناء العاصمة ولجنتي، وشرم الشيخ لجنة واحدة، ودهب لجنة واحدة، نويبع لجنة واحدة.