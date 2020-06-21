راضي قبل وفاته: البقاء في المنزل ضروري للوقاية من كورونا

قبل أسابيع من وفاته، تحدث عن ضرورة أن يقي الناس أنفسهم من خطورة وباء كورونا، ولم يكن يتوقع صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم، أن يكون أحمد راضي، أحد ضحايا الفيروس الذي يضرب العالم، حتى فجع محبوه بخبر وفاته اليوم الأحد.

وأرسل "راضي" مقطع فيديو يحذر فيه من هذا الفيروس وينصح بالبقاء في المنزل، قائلًا: "أتحدث إلى أخواني وأخواتي ضرورة البقاء في المنزل".

وأضاف :"الأهم حتى يتم حالة استشفاء من مرض كورونا لابد من امتلاك جهاز تنفس لحدوث حالة الاستشفاء وهذا الأمر يعاني منه دول كثيرة في العراق وأوروبا أيضًا، لعدم امتلاك أجهزة تنفس كافية، يتعرض الكثيرون للوفاة، أتمنى من الجميع ضرورة البقاء في المنزل لتقليل انتشار الفيروس".

أحمد راضي من مواليد أبريل 1964، وهو أب لثلاث فتيات وابن واحد، ومعروف باسم (أبو هيا) نسبة إلى اسم أكبر بناته هيا التي تعمل طبيبة أطفال في العاصمة الأردنية عمان.