حزب كردي يدعو المعارضة التركية للاتحاد ضد استبداد الحكومة

طالب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا المعارضة بالانضمام إلى "تحالف الديمقراطية" ضد ما وصفوه بالحكومة الذي يتزايد استبدادها.

ودعا حزب الشعوب الديموقراطي إلى الاحتجاجات عقب إلغاء عضوية نائبين ينتميان اليه ونائب من حزب الشعب الجمهوري العلماني في 4 يونيو الجاري، وفقا لموقع "سوزجو" التركية.

وتجمع العشرات في أنقرة واضعين سترات كتب عليها "جميعا معا" في حديقة قرب مقر البرلمان على مرأى من عناصر الأمن.

وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي مدحت سنجار إنه "رغم العوائق في طريقنا، لم يوقفونا. حاولوا إيقافنا عبر غلق مداخل ومخارج 16 مدينة في الطريق، ضاربين بالدستور والقانون عرض الحائط".

من جانبها قالت الرئيسة المشاركة للحزب يرفن بولدان إن الحزب أعد "برنامج نضال من أجل الديمقراطية" يمتد 3 أشهر بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر.

وقالت بولدان "إن الضغط السياسي (على المعارضة) والاتجاه الاستبدادي للحكم يخنقان المواطنين".

وبدأ الاحتجاج الاثنين الماضي عبر مسيرتين في شمال غرب وجنوب شرق البلاد تبعتهما تظاهرات في إسطنبول ومدن أخرى خلال الأسبوع.

وألقت الشرطة الاثنين عبوات غاز مسيل للدموع واستعملت الرصاص المطاطي ضدّ مجموعة من المحتجين شاركوا في تظاهرة انطلقت في منطقة سيليفري، فيما منع عناصر أمن آخرون الناس من الانضمام الى التظاهرة.

وكانت المسيرات في إسطنبول قوبلت باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق حشد، من بين المشاركين فيه نواب بحزب الشعوب الديمقراطي وأنصاره.

يذكر أنه تم في وقت سابق من شهر يونيو الجاري تجريد نائبين بحزب الشعب الديمقراطي، وآخر بحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من مقاعدهم البرلمانية بعد أن أيدت محاكم إدانات صادرة بحقهم.

وتمّ عزل إجمالي 45 من رؤساء البلديات المنتمين لحرب الشعوب الديمقراطي منذ الانتخابات المحلية في مارس 2019، فيما يقبع عدد من نواب رؤساء البلديات حاليا في السجن، وفقا للحزب.