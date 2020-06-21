طلاب دار السلام: سؤال التعبير عن فيروس كورونا وكان متوقعا

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي، عقب الخروج من امتحان اللغة العربية من لجان دار السلام، حيث استقبالهم أولياء الأمور وسط حالة من القلق والتوتر والذي استمر طوال ٣ الساعات الماضية.

أكدت إحدى الطالبات بلجنة أحمد زويل الإعدادية، على صعوبة الجزء الخاص بالنحو، قائلة إن أغلب الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط والذى بدأ فى العاشرة من صباح اليوم الأحد.

وفي نفس السياق، أشارت ريهام محمود، إلى أن الامتحان في المجمل ليس صعبا، والوقت كان مناسب لطبيعة الأسئلة، مشيدة بالإجراءات التي كانت متبعة داخل اللجان حيث كان هناك استجابة لكثير من المتطلبات.

وأضافت أن كافة المرواح كانت تعمل والإضاءة أيضا، وكان تعليمات من المعلمين بعدم التقارب فيما بيننا، حتى بعد الخروج من الامتحان، موكدة أن الامتحان لم يكن معقد، ومر بسلام.

وتابعت مروه عصام، أن سؤال التعبير كان متوقع من قبل المعلمين حيث كان السؤال الاختيار بين أحد الموضوعات الأول خاص بفيروس كورونا المستجد، والثاني عن تعديل سلوك الإنسان، وكلا الموضوعين كانوا في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضحت أن كافة الأسئلة كانت من داخل كتاب الوزارة وكانت مباشرة ولما تحتوي على أي جزء صعب، مشيرة إلى أن عدد أوراق الامتحان كانت 28 ورقة.

وفي السياق، قال أحد العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر، بدار السلام، إن امتحان اليوم صار بشكل جيد، والطلاب أدوا امتحان اللغة العربية دون أي معاناة، ولم تتلق إدارة المدرسة أي شكاوى تذكر، مشيراً إلى أن ذلك نتاج عمل استمر لشهور من أجل ضمان أجواء وبيئة مناسبة للطلبة، وتهيئة مقار لجان الاختبارات لضمان سلامتهم، وكذلك راحتهم.