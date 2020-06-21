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فيديو.. مشاهد ثوران بركان في إندونيسيا

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:24 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأحد، مشاهد لثوران بركان في إندونيسيا.

وأظهر الفيديو تصاعد الدخان إلى السماء في مشهد خطير يهدد البيئة.

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