سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأحد، مشاهد لثوران بركان في إندونيسيا.

وأظهر الفيديو تصاعد الدخان إلى السماء في مشهد خطير يهدد البيئة.