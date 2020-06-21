عماد الدين أديب: موقف الرئيس السيسي اليوم نابع من ثقته في الشعب المصري

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن الرئيس السيسي «يمارس أكبر قدر من ضبط النفس ويحاول أن يؤثر في الأزمات دون أن يتأثر ويتدخل دون أن يتدخل، لكن عند الجنون الإثيوبي والحماقة التركية يصبح لزامًا علينا القتال حتى وإن كان كرهًا لنا».

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن «السيسي يبذل كل الوسائل الدبلوماسية والمشروعة لأنه يفهم بالضبط ما يُطلق عليه الفيلم التركي القطري الشرير تجاه أزمة إثيوبيا».

وتابع: «عالم اليوم كله عدا الحلفاء العرب يبيع ويشتري مقابل السعر المناسب»، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي اليوم نابع من ثقته في الشعب المصري.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، القوات المصطفة بالمنطقة الغربية العسكرية؛ لمتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها.

وكان الرئيس قد صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.