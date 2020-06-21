دراسة: فيتامين «ب» و«ج» والأغذية العضوية تقوي نظام المناعة ضد كورونا

أكدت دراسة أجرتها جامعة هليوبوليس، على أهمية فيتامين ب وفيتامين ج وأنهما من الفيتامينات الرئيسية التي يمكن أن يكون لها دور كنظام مناعة قوي لتقليل تأثيرات فيروس كورونا، كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية التوعية بفوائد الأغذية العضوية في زيادة جهاز المناعة ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور عمر عبد اللطيف، القائم على الدراسة بالجامعة، إنه من الممكن أن يستخدم هذين النوعين من الفيتامين كخيار أساسي لمقاومة كوفيد 19 وكذلك المحافظة على نظام غذائي صحي يساعد على تعزيز جهاز المناعة الذي قد يعطي ميزة أيضًا.

وأشار إلى أنه هناك دراسات سابقة وجدت أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يحسن الصحة ويقوي قدرة الجسم على محاربة الفيروسات الأخرى، لافتا إلى ازدياد الطلب على الأغذية العضوية خلال العقدين الماضيين نتيجة لأهميتها الكبيرة كغذاء صحى، والزراعة العضوية مبنية على مبدأ عدم استخدام مواد كيميائية مصنعة أو هرمونات أو مضادات حيوية.

وتابع: "استنادًا إلى دراسة أجريت في عام 2012 حول فوائد الأطعمة العضوية وخاصة فائدة الجزر العضوي على الصحة، حيث تسبب استهلاك المزيد من الجزر العضوي في حدوث بعض التغييرات في عدد الخلايا الليمفاوية بما في ذلك زيادة الخلايا التائية التنظيمية التي تسمى الخلايا التائية الكابتة التي تعدل جهاز المناعة، والحفاظ على تحمل للمستضدات الذاتية والتى لها تأثير إيجابي مقارنة بالجزر المنزرع بالزراعة التقليدية".

وقال إن "المحاصيل العضوية تحتوي على المزيد من المركبات الفينولية التي تعتبر مضادات الأكسدة لجسم الإنسان، والكاروتينات وهي مثال آخر على مضادات الأكسدة الضرورية لتطوير الخلايا التي تهاجم البكتيريا والفيروسات".

من جانبه، قال الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس، إن العالم يتغير بسرعة كبيرة في الوقت الحاضر نتيجة انتشار فيروس كورونا، والذي يبدو وكأنه صدمة تؤثر على كل إنسان في هذا العالم والسؤال هو ماذا سيحدث في المستقبل وكيف يمكننا تقوية جهاز المناعة لدينا لحماية أنفسنا في ضوء هذه الأزمة الراهنة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تللك الأزمة لم تؤثر فقط على النظام الاقتصادي والاجتماعي، بل تسببت أيضًا خلل في النظام بأكمله وبدأ الناس يفكرون في حلول للحد من المخاطر المحتملة وإيجاد مخرج لمحاولة التكيف مع الوضع الحالي والتخفيف من المخاطر على قدر الإمكان، حيث بدأ الناس في إعادة التفكير في طريقة معيشتهم والبحث عن أدوات جديدة تجعلهم أكثر مقاومة ضد الفيروس مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لا يوجد دواء معتمد حتى الآن ولكن الفيروس الوبائي ينتشر بسرعة لا تصدق ويؤثر على الناس بسرعة كبيرة.