 محافظ دمياط تعلن جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة والأزهرية - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تعلن جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة والأزهرية

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حلمى ياسين
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 3:26 ص

أعلنت منال عوض محافظ دمياط، في تصريح لها اليوم، إتمام كافة الاستعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والمقرر انطلاقها صباح غدا الأحد.

وأشارت المحافظ إلى أنه ووفقاً لتوصيات الاجتماع التنسيقي المُنعقد الأسبوع الماضي، تم الانتهاء من كافة بنود الخطة الخاصة باستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وكذا تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بداخل محيط اللجان، وتجهيز غرف العزل والكشف الطبي لاستخدامهم في حال ظهور أية أعراض على الطلاب.

وأوضحت أنه تم وضع خطة تنظيمية ووقائية لتسهيل دخول الطلاب اللجان، وقياس درجة الحرارة لهم وكذا التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة، مناشدة أولياء الأمور بعدم التزاحم بمحيط اللجان حفاظا على سلامتهم و سلامة أبنائهم.

الجدير بالذكر أن 10253 طالبا وطالبة، سيؤدون الامتحانات غدا بالشعبتين العلمية والأدبية في محافظة دمياط للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بـ41 لجنة موزعة بمراكز ومدن المحافظة.


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