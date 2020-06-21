خروج وتعافي 13 جديدة من مصابي كورونا في مستشفى الواسطى شمال ببني سويف

أكد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة ببني سويف ومدير إدارة المستشفيات، أنه تعافى 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الواسطي المركزي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا؛ لتذليل العوائق التي تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تجريها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، بالشكر للدكتور أحمد بغدادي المدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطي المركزي على المتابعة المستمرة.