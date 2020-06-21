على بعد 5 أمتار من بوابات لجان مدرسة أم الأبطال بالهرم، تشارك عدد من أولياء الأمور الحديث حول عدد من الموضوعات، في محاولة لتخفيف أجواء التوتر والقلق أثناء انتظار ذويهم ممن يؤدون امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وسيطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومعاناة الطلاب خلال الفترة الماضية في محاولة الاستذكار والاستعداد للامتحانات بعيدا عن الظروف الحالية، على حديث واهتمام أولياء الأمور، قائلين إن إجراء الامتحانات في ظل الظروف الحالية وكذلك محاولة تهيئة المناخ لأبنائهم للاستذكار كان صعبا للغاية، بحسب تعبيرهم.

وأوضحت نادية محمود، إحدى أولياء الأمور لـ"الشروق"، أنها كانت تقلل من فرص تعرض ابنتها للتلفاز خاصة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، لأقصى درجة، حتى لا يؤثر على تركيزها في أوقات الاستذكار، منوهة بأن ابنتها كانت تقضي أغلب ساعات يومها في الاستذكار، مستطردة: "حاولت ما أظهرش قلقى قدامها وكنت دايما بشجعها وأطمنها".

وقال حمدي ياسين، أحد أولياء الأمور، إن صعوبة فترة امتحانات الثانوية العامة هذا العام لم تكن فقط في القلق من الامتحانات المعتاد كل عام، لكن ما يحيط به من ظروف انتشار فيروس كورونا، أصاب الجميع بالقلق الشديد خاصة مع تزامن موعد إجراءها مع فترة تزايد الإصابات، مشيرا إلى عرضه على ابنته عدم دخول الامتحانات وإعادة السنة، لكنها رفضت وفضلت حضور الامتحانات العام الجاري.

وفي ذات السياق، أضافت عبير كامل، إحدى أولياء الأمور، أنها كانت تشارك ابنتها ساعات الاستذكار، متابعة: "بقالنا شهر مانمناش غير ساعات قليلة.. كنت دايما معاها وحاسة إن أنا اللى همتحن"، ذاكرة أن ابنتها منذ غلق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر، كانت تعتمد على نفسها بصورة كبيرة في الاستذكار وتتواصل تليفونيا مع المدرسين.

وأكدت أمنية عبد الحميد، إحدى أولياء الأمور، أنها لم تستطع البقاء في المنزل وقررت مصاحبة ابنتها للجان الامتحانات رغم تحذيرات انتشار فيروس كورونا، قائلة: "مقدرتش أسيب بنتي تروح لوحدها.. أكيد خايفين من العدوى لكن امتحان بنتي أهم وكنت لازم أكون جنبها وأطمنها".

وافترش عدد من أولياء الأمور الأرض أثناء انتظار ذويهم بمحيط لجان الامتحانات، وحرص بعضهم على قراءة القرآن والدعاء لأبناءهم، في محاولة لتخفيف التوتر والقلق لديهم.