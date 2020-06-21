«التعليم» تنفي تسريب وكيل الوزارة بالإسكندرية لامتحان اللغة العربية

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، إنه سيعقد اجتماعًا مع المقدرين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة نموذج الإجابة بحيث يكون فيه جميع البدائل المحتملة لأية إجابة.

ونفى في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن يكون وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية عمل على تسريب امتحان اللغة العربية لابنته، مشيرًا إلى أن هذا الوكيل مشرف على التعليم الفني وليس الثانوي، وقدم اعتذارًا عن توليه الإشراف على التعليم الثانوي بالمحافظة.

وأدى 653 ألفًا و389 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة في 56 ألفًا و591 لجنة سير فرعية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.