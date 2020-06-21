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وكيله: حجازي لن يعود للدوري المصري

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 11:30 ص

أكد تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي أن اللاعب لا يرغب في العودة إلى مصر في الفترة الحالية.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار اليوم الأحد أن أحمد حجازي لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية.

وأضاف:"أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا".

وأوضح:"أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي".

وأوضح: "ناديه الانجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب".


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