 ﻿مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر إطلاق نار في مينابولس بأمريكا - بوابة الشروق
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﻿مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر إطلاق نار في مينابولس بأمريكا

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:08 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:08 م

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بعد وقوع عملية إطلاق نار في مدينة مينابولس، وفقًا لما أوردته فضائية «cnn عربية»، اليوم الأحد.


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