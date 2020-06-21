﻿مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر إطلاق نار في مينابولس بأمريكا

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أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بعد وقوع عملية إطلاق نار في مدينة مينابولس، وفقًا لما أوردته فضائية «cnn عربية»، اليوم الأحد.