محافظ الدقهلية يتابع أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية للقائمين على المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين به .

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال التشغيل التجريبى للمركز والذى تم تنفيذه ليستقبل شكاوى المواطنين فى إطار منظومة الشباك الواحد التى تستهدف إرضاء المواطنين وتخفيف العبء عنهم من خلال تعاملهم مع المركز وتقديم شكواهم من خلاله ليقوم المركز بدوره بالتنسيق مع كافة الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وفقا لطبيعة الشكوى واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحلها.

وكلف المحافظ فرق الطب البيطري بتنفيذ التطهير والتعقيم المستمر للمركز يوميا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة بشكل دوري حفاظا على سلامة العاملين بالديوان والمترددين عليه من المواطنين .