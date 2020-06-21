ترامب يختتم أول تجمع انتخابي دون ذكر جورج فلويد

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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت لأكثر من ساعة ونصف خلال أول تجمع انتخابي له منذ شهور دون ذكر حادث مقتل جورج فلويد.

وتوفي فلويد، رجل أمريكي من أصل أفريقي غير مسلح، بعد أن تعرض للخنق من قبل ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو.

ودون التطرق إلى مقتل فلويد أو قضايا العنصرية المنظمة، ركز ترامب على الاضطرابات والمظاهرات التي وقعت في العديد من المدن بعد وفاته.

وقال ترامب: "إذا حصل الديمقراطيون على السلطة، فسيصبح المشاغبون مسؤولين ولن يكون أحد بأمان".

وأشار إلى المحتجين قائلا: "إنهم يريدون تدمير تراثنا..إنهم يريدون إلغاء وحل أقسام الشرطة في بلادنا".