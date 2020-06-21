 بعد شائعة إصابة طالبة بكورونا.. محافظ الدقهلية: «طلع اشتباه ودخلت الامتحان» - بوابة الشروق
الأحد 21 يونيو 2020 2:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بعد شائعة إصابة طالبة بكورونا.. محافظ الدقهلية: «طلع اشتباه ودخلت الامتحان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 2:28 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 2:28 م
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلامة إحدى الطالبات في لجنة بإحدى مدارس مركز أجا، بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بإعادة فحص الطالبة تبين أن درجة حرارتها 36.5 درجة مئوية بمقياس الحرارة، وتم الانتهاء من كل الإجراءات قبل بدء الامتحانات لتلتحق بها وسط زميلاتها، بعد تأكيد اللجنة الطبية المشرفة على اللجنة سلامتها.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تحري الجميع للدقة والمصداقية في تناول الأخبار، خاصة فيما يتعلق منها بإصابات فيروس كورونا وسير الامتحانات؛ لعدم تشتيت الطلاب والطالبات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك