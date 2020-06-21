أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلامة إحدى الطالبات في لجنة بإحدى مدارس مركز أجا، بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بإعادة فحص الطالبة تبين أن درجة حرارتها 36.5 درجة مئوية بمقياس الحرارة، وتم الانتهاء من كل الإجراءات قبل بدء الامتحانات لتلتحق بها وسط زميلاتها، بعد تأكيد اللجنة الطبية المشرفة على اللجنة سلامتها.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تحري الجميع للدقة والمصداقية في تناول الأخبار، خاصة فيما يتعلق منها بإصابات فيروس كورونا وسير الامتحانات؛ لعدم تشتيت الطلاب والطالبات.