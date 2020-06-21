المغرب تستأنف رحلاتها الداخلية ابتداء من 25 يونيو الجاري

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أعلنت المغرب، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة، ابتداءً من 25 يونيو الجاري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية «MAP»، مساء اليوم الأحد.