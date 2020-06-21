 المغرب تستأنف رحلاتها الداخلية ابتداء من 25 يونيو الجاري - بوابة الشروق
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المغرب تستأنف رحلاتها الداخلية ابتداء من 25 يونيو الجاري

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 9:46 م

أعلنت المغرب، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة، ابتداءً من 25 يونيو الجاري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية «MAP»، مساء اليوم الأحد.

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