 ميركل تفتتح متحفا جديدا لتوثيق عمليات التهجير في الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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ميركل تفتتح متحفا جديدا لتوثيق عمليات التهجير في الحرب العالمية الثانية

برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 12:08 م

تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، متحفا جديدا في وسط برلين مخصصا لتوثيق عمليات تهجير وطرد الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، والذي بدأته ألمانيا النازية نفسها.

ويعتزم مركز توثيق التهجير والطرد والمصالحة أن يكون مساحة للتعلم وتذكر تاريخ وحاضر الهجرة القسرية.

وسيوفر المتحف المزيد من المعلومات العامة حول أسباب وأبعاد وعواقب الهجرة القسرية في القرن العشرين في أوروبا وما بعده.

ولا يبعد المتحف عن ساحة "بوتسدامر بلاتس"، ويضم معارض ومكتبة وأرشيفا للشهادات.

ويستقبل المتحف أوائل الزوار بعد غد الأربعاء.

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