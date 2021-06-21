بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، صوم الرسل لمدة 21 يوما، حيث يستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبل، وهو تخليد لذكرى بدء تلاميذ السيد المسيح الخدمة في أورشليم، والتي امتدت إلى جميع أنحاء العالم، حاملين رسالة السلام والمحبة لكل البشرية.

وينتهي صوم الرسل بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل يوم 12 يوليو المقبل، ويقام خلال عيدهما الصلوات والقداسات ويصلي فيه أيضا صلاة اللقان، والتي تقام 3 مرات سنويا (عيد الغطاس – خميس العهد – عيد الرسل).

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين، وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام.

و(صوم الرسل) هو أحد الأصوام وهي (الصوم الكبير وصوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم أهل نينوي) إلى جانب يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا فترة الخمسين المقدسة، والصوم الذي يبدأ اليوم مارسهُ الرسل منذ البداية والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.