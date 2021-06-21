عزل ثنائي المنتخب الإنجليزي بعد تواصلهما مع لاعب مصاب بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خضع ماسون ماونت وبن تشيلويل ثنائي المنتخب الإنجليزي للعزل الطبي قبل المواجهة الحاسمة أمام التشيك في يورو 2020، بعد تواصلهما بشكل مباشر مع لاعب الوسط الاسكتلندي بيلي جيلمور الذي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتبين صباح اليوم الاثنين إصابة جيلمور بكورونا وتم عزله ، علما بأنه حصل على لقب رجل المباراة أمام إنجلترا.

وأوضح بيان اتحاد الكرة الإنجليزي "كإجراء احترازي في هذه الفترة وبالتشاور مع سلطات الصحة العامة في إنجلترا، تم عزل بن تشيلويل وماسون ماونت بعد تواصلهما بشكل مباشر مع اللاعب الاسكتلندي بيلي جيلمور خلال مباراة يوم الجمعة".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن ماونت وتشيلويل سيتم عزلهما عن باقي أعضاء المنتخب الإنجليزي والجهاز المعاون لحين إجراء المزيد من المحادثات مع سلطات الصحة العام في إنجلترا.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني خلف المنتخب التشيكي المتصدر قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع بينهما غدا الثلاثاء على استاد ويمبلي في ختام فعاليات المجموعة الرابعة.

واستهل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في البطولة القارية بالفوز على كرواتيا بهدف دون رد ثم تعادل سلبيا مع اسكتلندا في مباراته الثانية.

وفي وقت سابق اليوم أكد اتحاد الكرة الإنجليزي خضوع جميع اللاعبين الـ26 بقائمة المنتخب الوطني بجانب الجهاز المعاون لاختبارات فيروس كورونا المستجد وجاءت جميع النتائج سلبية، وذلك خلال الجولة الأخيرة من الاختبارات التي جرت أمس الأحد برعاية الاتحاد الأوروبي (يويفا).