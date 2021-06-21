قال الدكتور ماهر الجارحي نائب حميات إمبابة العام، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد في مصر قد انكسرت تماما، ويظهر ذلك واضحا في الانخفاض التدريجي لأعداد الإصابات والوفيات اليومية للفيروس.

وأكد الجارحي -في تصريحات خاصة لـ"الشروق"- أن انكسار الموجة الثالثة للفيروس يرجع لعدة أسباب، منها أسباب خارجية مثل المناخ، وانتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الصيف الذي تنخفض فيه نسبة الاصابة بالأمراض التنفسية بشكل عام، وبالتالي تنخفض العدوى بفيروس كورونا كأحد الفيروسات التنفسية.

وأوضح أن الأسباب الداخلية لانكسار الموجة الثالثة لكورونا، تتمثل في التطعيمات ضد الفيروس التي أتاحتها الدولة للمواطنين بالمجان ولجميع الفئات فوق الـ18 عاما، وتنوع هذه التطعيمات بما يتناسب مع جميع الحالات المرضية، إلى جانب قرار الحكومة بانتهاء الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب منذ نهاية أبريل الماضي، بالإضافة إلى وعي المواطنين بالفيروس وكيفية التعامل معه، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب العدوى.

وأكد الجارحي أن نسبة الإشغال في المستشفيات انخفضت بنسبة 80% في الوقت الحالي، مقارنة بوقت الذروة للموجة الثالثة للفيروس، ذاكرا أن الأطقم الطبية في المستشفيات لها دور كبير في خفض ارتفاع نسبة الشفاء من الفيروس، حيث أصبح لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الفيروس بشكل احترافي، في ظل التضحية الكبيرة التي يقومون بها لخدمة بلدهم وأهاليهم.

وعن تحورات فيروس كورونا المستجد قال نائب حميات إمبابة، إن أي فيروس لكي يضمن استمراره لابد وأن يتحور ليكون أسرع انتشارا، ويدخل على جهاز المناعة، موضحا أن المرحلة الرابعة من التحورات للفيروس من المنتظر أن تكون في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الجارحي أنه حتى الآن، ليس هناك تحورات لفيروس كورونا المستجد في مصر يمكن القلق منها، لأن التحورات في الفيروس يقابلها زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، وهذا غير موجود حاليا في مصر في ظل انخفاض هذه الأعداد بشكل تدريجي وانكسار الموجة الثالثة للفيروس.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الاثنين، تسجيل 532 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 30 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة خروج 456 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205 آلاف و613 حتى اليوم.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 277 الف 288 حالة، من ضمنهم 205 آلاف 613 حالة تم شفاؤها، و15 ألفا 859 حالة وفاة.