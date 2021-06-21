مسؤول روسي: روسيا قد تكون أكثر نشاطا في مناقصات الجزائر لمحصول القمح

قال إدوارد زرنين، رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، إن روسيا ستجري "نوعا من الشحنة التجريبية" للقمح إلى الجزائر هذا الشهر، من أجل فهم أفضل لكيفية عمل القواعد الجديدة المتعلقة بالحبوب في الجزائر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن زرنين قوله في رسالته التي أرسلها عبر البريد الالكتروني، إنه "لن تكون هناك شحنات أخرى إلى الجزائر هذا الموسم، إلا أن روسيا قد تكون أكثر نشاطا في المناقصات الجزائرية خلال الموسم الجديد، ولكن يتوقف ذلك على نتائج هذه الشحنة".

وقال زرنين إن "الشحنات المستقبلية ستتوقف على رغبة الجزائر في قبول القمح الروسي".