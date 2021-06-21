الإثيوبيون يصوتون في انتخابات تجري وسط اشتعال الصراع بمنطقة تيجراي

يتوجه الاثيوبيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ستطغى عليها المعارك الأخيرة في منطقة تيجراي والجهود التي تبذلها الحكومة القائمة لتعزيز قبضتها على السلطة.

ويتولى رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه منذ عام 2018. وصعد إلى السلطة بعد تنحي هايلي ماريام ديسالين، مما يعني أن التصويت يوم الاثنين سيكون فرصته الأولى للحفاظ على السلطة بصفته الشخصية.

ومع ذلك، ستجرى الانتخابات في حالة من انعدام الثقة. وعلى الرغم من أن آبي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لعمله على إنهاء نزاع استمر 20 عامًا مع إريتريا، إلا أن مكانته العالمية تراجعت منذ ذلك الحين بسبب حملة القمع الحكومية الشديدة في تيجراي، حيث قمعت القوات الحكومية انتفاضة محلية بقسوة العام الماضي.

ويواجه مئات الآلاف المجاعة في المنطقة في الوقت الراهن بسبب جهود الحكومة لتأكيد سيطرتها، والتي اعتمدت بشكل كبير على قطع صلات المنطقة عن العالم الخارجي، وفقا للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها لن تخوض الانتخابات، واشتكت من تعرضها للانتهاكات والهجوم خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. كما قرر الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات.

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات العام الماضي، لكنها تأجلت مرتين. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 4ر37 مليون شخص يحق لهم التصويت.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) إلى 6 مساءً (1500 بتوقيت جرينتش).