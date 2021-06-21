الصحة العالمية: خطط انتاج لقاحات ضد كورونا في أفريقيا تتبلور

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بدأت تتضح خطط لإنتاج لقاحات ضد مرض كوفيد -19 في أفريقيا وسط تنامي المخاوف من الإتاحة غير المتساوية للقاحات أثناء الجائحة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن أول مركز لانتاج لقاح إم أر إن إيه سيتم إنشاؤه في جنوب أفريقيا بمساعدة من اتحاد شركات.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا عن ترحيبه بهذه الخطط باعتبارها خطوة مهمة لجعل أفريقيا أقل اعتمادا على اللقاحات التي يتم توريدها من الخارج.

وقال راموفوزا "إنها لا تأتي أبدا. لا تصل أبدا في الوقت المحدد".

وأضاف أنه سيتم في المركز أيضا تدريب العمال المهرة اللازمين لانتاج اللقاحات لمكافحة الفيروس.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رسالة بالفيديو "هذه ستكون الأولى من مبادرات كثيرة سوف ندعمها. كان ماكرون تطرق لهذه المسالة أثناء زيارة لجنوب أفريقيا.

من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس "هذا نبأ عظيم ولا سيما بالنسبة لأفريقيا التي لديها أقل قدر من الوصول للقاحات".

وأوضحت سوميا سواميناتان الخبيرة بالمنظمة أن المركز يمكن أن ينتج باكورة لقاحاته ضد الفيروس في غضون 9 إلى 12 شهرا إذا ما سارت الأمور على ما يرام.

وأضافت سوميا "منظمة الصحة العالمية تجري الآن محادثات مع عدد من شركات صناعة الدواء حول إنشاء المركز وإن كان هذه المحادثات تجري بشكل رئيسي حتى الآن مع "شركات صغيرة، ونحن نجري مناقشات مع شركات أكبر لديها خبرة كبيرة في تكنولوجيا لقاحات إم أر إن إيه" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.