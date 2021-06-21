أهالي الحبيل بالأقصر يشاركون في حملة تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان

ضرب أهالي قرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية بالأقصر مثالا يحتذى به فى التطوع والتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالمحافظة.

وتبرع العشرات من أبناء القرية بالدم في أولى الحملات التي نظمتها المستشفي في المنطقة وسط إقبال غير مسبوق من الجميع وملحمة إنسانية رائعة.

وشارك العشرات من المتطوعين من الشباب فى تنظيم الفعاليات، ووجهوا دعوة لأهالي المنطقة من خلال المساجد ومكبرات الصوت وهي الدعوة التي لاقت استجابة وتعاون كبير من الجميع.

وأشرف على الفعاليات فريق طبي متخصص من بنك الدم، حيث قام بعمل تحليل كامل للفيروسات (الالتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري)، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض السرطان حيث تم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضى مجانًا، مؤكدين أن كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض.