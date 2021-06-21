كوريا الجنوبية تعترف رسميا بأول حالة وفاة بعد تلقي لقاح كورونا

أقرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بتسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد، بعد أن توفي رجل بسبب حالة نادرة لتجلط الدم في أعقاب تلقيه لقاح أسترازينيكا الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم التأكد من إصابة الرجل، وهو في الثلاثينات من عمره وتوفي يوم الأربعاء الماضي، بأعراض جانبية نادرة جدا ولكنها خطيرة، تسمى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، بعدما تلقى التطعيم في 27 مايو.

وظهرت على المريض أعراض صداع شديد وغثيان بعد تسعة أيام من تلقي التطعيم، وتم نقله لاحقا إلى مستشفى، ثم تم تشخيص إصابته بالمتلازمة يوم 8 يونيو.

وتعطي كوريا الجنوبية لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا لمن هم في سن 30 عاما فأكثر فقط منذ منتصف أبريل، وسط مخاوف من تجلط الدم.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة بتسجيل حالة وفاة مرتبطة باللقاح، بعد أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في أواخر فبراير.

ووفقات ليونهاب، حققت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بشأن 224 حالة وفاة ذات صلة محتملة بلقاحات كورونا حتى الآن.

ومن بين الحالات المشتبه فيها، خلصت الدولة إلى أن 210 حالات منها لم تكن ناجمة عن التطعيم، بينما تحتاج 13 حالة أخرى لمزيد من التحقيق.

وأكملت كوريا الجنوبية تطعيم نحو 9ر7% من سكان البلاد، مع تلقي نسبة 29.2% الجرعة الأولى.

وتستخدم الدولة حاليا ثلاثة لقاحات مختلفة، وهي لقاحات أسترازينيكا وفايزر وجونسون.