الاتحاد الأوروبي: مفاوضات النووي الإيراني صعبة

أكد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المفاوضات النووية التي تجري منذ بداية أبريل الماضي في فيينا من أجل إعادة احياء الاتفاق النووي الإيراني "صعبة".

وأعرب في تصريحات لقناة العربية، اليوم الاثنين، عن أمله بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب إبراهيم رئيسي المتشدد رئيسا خلفا لحسن روحاني، إلى تعطيل جهود التوصل لاتفاق. وقال :"نأمل أن لا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا".

وشدد على أن العودة للاتفاق النووي هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد.

بالتزامن، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي اليوم أن الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل لاتفاق خلال عمل الحكومة الحالية.

كما وصف الرئيس المنتخب بأنه واقعي وعقلاني للغاية، وقال إن موقف بلاده لن يتغير حتى بعد انتقال السلطة، في أغسطس.

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