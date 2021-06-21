رئيس وفد إيران: الجزء الصعب من مفاوضات فيينا ما زال متبقيا

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي، أن المفاوضات النووية اقتربت الآن من الوصول إلى توافق أكثر من أي وقت آخر، لكنه قال إن "الجزء الصعب من المفاوضات ما زال متبقيا".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، عنه القول في تصريحات إعلامية إنه يأمل أن تصل مفاوضات فيينا إلى نتيجة وأن تدخل حيز التنفيذ في فترة مهام الحكومة الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي بعد نحو شهر ونصف.

وردا على سؤال حول شخصية الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، قال إنه "واقعي ومنطقي جدا"، مشددا على أن "موقف إيران لن يتغير حتى بعد تغير الحكومة".

واختتمت أمس في فيينا الجولة السادسة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية. وعادت الوفود المشاركة إلى دولها، وسط توقعات بأن تعاود الاجتماع في فيينا خلال الفترة القليلة القادمة.