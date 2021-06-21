جامعة الوادي الجديد تطلق أرشيفها الرقمي للمجلات العلمية

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة أطلقت أرشيفها الرقمي للمجلات العلمية وهي خطوة هامة في رفع تصنيف مجلات الجامعة العلمية وتعزيز تصنيف الجامعة والذي ينعكس إيجابيًا على المكانة العلمية للدولة المصرية، ويتوافق مع رؤية القيادة السياسية 2030.



ومن جانبه، قال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الاهتمام بتصنيف مجلات الجامعة ومراعاة استيفاءها للمعايير الوطنية والدولية وتقديم الدعم الفني لها وبناء القدرات الإدارية للقائمين على إدارة تلك المجلات هي أولوية قصوى بالنسبة له خلال الفترة الحالية، ومركز تكنولوجيا المعلومات يقدم خدمات التحول الرقمي لجميع قطاعات الجامعة بمستوى تنافسي وجودة عالية.



وصمم الدكتور عمرو حسن فتوح المشرف الفني على المجلات العلمية بالجامعة ومدير وحدة المكتبة الرقمية والانتحال العلمي، هذا الأرشيف ليتيح من خلاله المجلات العلمية التي أطلقتها الجامعة حتى يسهل الوصول إليها من جانب الباحثين وأعضاء هيئة من خلال نافذة واحدة، وذلك في إطار الخُطة الزمنية التي وضعها لتصنيف مجلات الجامعة والتي تبدأ من الإنشاء حتى التكشيف في قواعد المعلومات العالمية، ومن مميزات النشر بهذه المجلات سرعة التحكيم والنشر في وظل وجود هيئة تحكيم ذات خبرة من داخل مصر وخارجها، حيث تقبل هذه المجلات نشر الأبحاث العلمية وعروض الرسائل الجامعية والكتب ونشر ملخصات البحوث الجارية. كما إنها تتبع سياسة التحكيم الأعمى لضمان نزاهة وشفافية عملية التحكيم، ويمكن تتبع دورة النشر من خلال النظام الآلي للمجلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.