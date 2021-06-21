مقتل 3 مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن بولاية جامو الهندية

أفادت تقارير إعلامية في الهند، اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة عناصر تابعة لجماعة "لاشكر طيبة" المسلحة، في مواجهات مع قوات الأمن.

وذكرت شبكة "إنديا توداي" الهندية أن الاشتباكات بين الجانبين اندلعت في منطقة "بارامولا" في ولاية "جامو وكشمير"، مشيرة إلى أن القتلى بينهم أحد المسلحين البارزين ويدعى مدثر بانديت والذي كان مطلوبا من قبل قوات الأمن لتورطه في عدة قضايا بينها قتل مسئولين ورجال شرطة.

وأضافت الشبكة الهندية أن قوات الأمن شنت عملية بحث وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة بعد أن وردت إليها معلومات تفيد بتواجد مجموعة من المسلحين في هذا المكان.



