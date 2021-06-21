حزبا يمين الوسط في ألمانيا يضعان تفاصيل برنامجهما لحملة الانتخابات هذا العام

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أعدا حزبا يمين الوسط الألمانيان اليوم الأحد التفاصيل النهائية لبرنامجهما لحملة الانتخابات الاتحادية هذا العام، متعهدين ببرنامج مناسب لألمانيا حديثة واسقاط سياسات معارضيهما من اليسار.

وقال ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والذي يتعاون مع الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو حزب يمين الوسط لبقية ألمانيا إن "ألمانيا طالما تمتعت بقيادة قوية عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي على نفس المنوال".

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت إن "هدفنا هو وضع برنامج لألمانيا حديثة".

وأوضح الحزبان أن منصتهما لن تتضمن أي زيادات ضريبية، لكنهما أوضحا أيضا أن الجائحة تمنعهما من التعهد بأي تخفيضات ضريبية أيضا.

وذكر لاشيت إن الهدف الرئيس الآخر هو تحقيق توازن بين التزامات ألمانيا بالحياد المناخي واحتياجات الشركات الألمانية وأرباب العمل.

كما سعى إلى إثارة المخاوف بشأن ائتلافات تضم أحزاب يسار الوسط أو اليسار المتشدد أو المناصرة للبيئة أو المؤيدة للأعمال، والتي في الغالب تشكل بقية الطيف السياسي الألماني.

وقال إننا "لا يمكن أن نسمح بوجود ائتلاف ضد الاتحاد" في إشارة إلى الشراكة بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي.

وأشار إلى أنه نظرا إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي يحصلان حاليا على نحو 30% من الأصوات، فسيكون في وضع يؤهله لتقديم خبرة لأي ائتلاف يظهر من انتخابات أيلول/ سبتمبر.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم الأحد استحواذ الحزبين على 28% من الأصوات.