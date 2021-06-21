ضبط 8 أطنان أحجار كوارتز تستخدم في تصنيع الذهب الخام بأسوان

نجحت جهود أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، من إلقاء القبض على متهمين أثناء قيادة سيارة بأحد الطرق الجبلية بدائرة المحافظة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 150 جوالا وزنت حوالي 8 أطنان من أحجار الكوارتز التي تدخل في صناعة الذهب الخام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وذكرت مديرية أمن أسوان -في بيان اليوم الاثنين- أنه تم ضبط 5 أشخاص من العناصر الإجرامية بحوزتهم، 5 قطع سلاح ناري، 850 جراما من مخدر البانجو، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 756 حكما، من بينها، 4 أحكام جنايات، و158 حكم حبس جزئي، و33 حكم حبس مستأنف، و381 حكم غرامات، و180 حكم مخالفات.

وفي مجال الحملات المرورية والتموينية، تم تحرير وضبط 569 مخالفة مرورية متنوعة، بينما في مجال القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية متنوعة.