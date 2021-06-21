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أقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعدلها من شهادات أجنبية أو عربية، من بينها قواعد وإرشادات اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وتنشر "الشروق" قواعد اختبار قدرات كليات الفنون التطبيقية:

اختبار معلومات عامة 30 درجة

اختبار رسم 40 درجة

اختبار تصميم 30 درجة

التقييم مسئولية كل كلية

الأدوات المطلوبة هي:

أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة.

أقلام الفلوماستر.

ألوان خشبية.

أدوات هندسية "مسطرة، مثلث ، برجل".

تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحاني الرسم والتصميم.

اختبار المعلومات العامة يشمل 10 أسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، 20 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكون من 30 سؤال ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط، 10×1 + 20×1 = 30 درجة.

يتم التصحيح إلكترونيًا.

شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.