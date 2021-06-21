 القضاء العراقي يصدر حكما بالإعدام 4 مرات بحق قاض شرعي في داعش - بوابة الشروق
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القضاء العراقي يصدر حكما بالإعدام 4 مرات بحق قاض شرعي في داعش

بغداد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 1:23 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 1:23 م

قضت محكمة عراقية بإنزال عقوبة الإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحق ما يسمى بالقاضي الشرعي لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال بغداد)، وذلك عن جرائم مختلفة.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى ضد مجرم إرهابي عمل بما يسمى قاض شرعي لعصابات داعش الإرهابية، وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحقه. كما أصدرت حكما خامسا بحقه بالسجن المؤبد وفق قانون الإرهاب العراقي".

وأضاف البيان أن "المجرم الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي، ما أدى إلى استشهاد خمسة منتسبين، واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين فضلا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة داعش الإرهابية، إضافة إلى جرائم أخرى".

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