قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لا ورقيًّا، ما يستلزم إجراء مسح ضوئي وتوثيق لأكثر من مليار ورقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن هذه الأوراق تختص بالجهات التي ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون وفقًا لمنظومة إلكترونية متكاملة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من عملية التوثيق لدى بعض الوزارات، فيما البعض الآخر بلغ مراحل متقدمة في هذه العملية، وبعض الوزارات مُدرجة في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الأمر يختلف من جهة إلى أخرى.

وأشار الوزير أن هناك جهودًا ضخمة تُبذل من أجل التحول الرقمي، لا سيّما بالنظر إلى الحجم الضخم من المستندات التي تخص الحكومة، مؤكدًا أن قاعدة البيانات التي يتم توثيقها مؤمنة بشكل كامل عبر أحدث وسائل التأمين السيبراني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد - في وقت سابق - أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

ويرتكز التحول الرقمي داخل الوزارات على محورين، الأول يضم تطبيقات تخصصية تتعلق بعمل كل وزارة على حدا وطبيعة الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين، والثاني انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية.